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Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

Движение по участку Октябрьской набережной откроют 14 апреля

Движение транспорта по Октябрьской набережной в районе «Невской мануфактуры» будет открыто 14 апреля утром. Об этом сообщают «Невские новости». Набережная в районе дома № 50 закрыта для проезда со вчерашнего дня. Из Невы качают воду для проливки сгоревших конструкций.

В настоящее время из-за перекрытия и ремонтных работ в районе Володарского моста проспект Обуховской Обороны, Народная и Ивановская улицы стоят в пробках. Транспорт с Октябрьской набережной отправляют в объезд, через улицу Крыленко.

Добавим, что пожар на территории промзоны начался днем 12 апреля. За несколько часов его площадь выросла до 10 тыс. кв. м. В настоящее время зона горения локализована на площади 500 кв. м.

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