Горение на территории «Невской мануфактуры» планируют ликвидировать к вечеру

Горение на территории бывшей фабрики «Невская мануфактура» в Петербурге планируется ликвидировать к вечеру. Об этом заявил глава пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

По его словам, производственное здание выгорело полностью, остался только остов. Проливка производится снаружи, так заходить внутрь крайне опасно. Для тушения приходится использовать большой объем воды, сообщает телеканал «78».

Госпитализированные накануне пожарные находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии и подключены к аппарату вентиляции легких. Пострадавших и погибшего планируется наградить, уточняет телеканал «5»

Напомним, что пожар на территории промзоны тушат с 13 часов дня понедельника. Он стал причиной гибели двух человек, еще несколько пострадали. Гендиректор АО «Невская мануфактура» и его заместитель задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении им обвинения. По факту пожара на территории бывшей фабрики возбуждено дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).