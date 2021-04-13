Путин обсудил с президентом Филиппин поставки «Спутника V»

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Филиппин Родриго Дутерте поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В марте Филиппины одобрили применение «Спутника V» для экстренного использования в стране.

Разговор состоялся по инициативе филиппинской стороны, говорится в пресс-релизе Кремля. Особое внимание президенты двух стран уделили борьбы с COVID-19. «Условлено о налаживании сотрудничества по линии профильных ведомств, в том числе по вопросам поставок российской вакцины «Спутник V» на Филиппины»,— сообщили в пресс-службе. Также президенты России и Филиппин обсудили «актуальные темы российско-филиппинской повестки дня» и подтвердили настрой «на углубление взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях».

С начала пандемии коронавируса на Филиппинах заразились более 884 тыс. человек, умерли от COVID-19 свыше 15,2 тыс.