Константин Цыганов назначен первым замглавы Минприроды

Заместитель главы Министерства природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов назначен первым заместителем министра, распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В марте глава Минприроды Александр Козлов попросил премьера освободить от должности своего первого заместителя Дениса Храмова с формулировкой «по собственному желанию».

«Назначить Цыганова Константина Анатольевича первым заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности»,— говорится в документе на портале правовой информации.

Господина Цыганова назначили заместителем главы Минприроды в январе 2021 года. До этого он занимал должность заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.