Флагман для любителей футбола

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о мобильной новинке компании Vivo X60 Pro.

Компания Vivo представила новый мобильный флагман. Модель X60 Pro китайский вендор создавал в сотрудничестве с Zeiss, которая помогала производителю в реализации фотографических возможностей.

Ключевыми особенностями новинки разработчики смартфона считают съемку в ночном режиме, которую подчеркнуто называют ультимативной, а также профессиональную систему стабилизации нового поколения. Насколько это близко к реальным ощущениям от работы фотокамеры смартфона, я попытался разобраться во время быстрого теста новинки.

Ставка на флагман у компании серьезная, хотя бы потому что Vivo X60 Pro объявлен официальным смартфоном чемпионата Европы по футболу. Китайскому вендору удалось утвердить это решение с UEFA не только на предстоящее соревнование, но и на следующий чемпионат, который пройдет в 2024 году. С одной стороны, это достижение вызывает уважение. С другой — очевидно, что за четыре года нынешний флагман заметно устареет, и не только технически.

Сейчас это классический по своему форм-фактору смартфон с симпатичным цветом «голубой перламутр» и немного скошенным по бокам дисплеем с так называемыми «краями-водопадами». Дизайн все еще актуальный, но вместе с тем хорошо знакомый пользователям. Фирменная оболочка Funtouch OS создает ощущения приятной легкости, однако проблемы с локализацией надписей и шрифтами сохраняются.

Начинку аппарата без сомнений можно считать современной хотя бы за процессор Snapdragon 870. К нему инженеры добавили схему оперативной памяти 12+3 Гб, дисплей с поддержкой частоты обновления картинки в 120 Гц, хранилище на 256 Гб и, конечно, блок сразу из нескольких объективов основной камеры.

Я так и не понял, в чем ультимативность ночной съемки за время теста. При плохой освещенности аппарат фотографирует не лучше аналогов. Причем при недостатке света снимки автоматически получаются даже лучше, чем в специальном режиме «ночь».

Стабилизация отрабатывает тряску лучше при съемке видео, чем при фотографировании. Пользователям, которые всерьез захотят применять режим «звездное небо», без штатива не обойтись. Самым привлекательным и богатым на функциональность с точки зрения редактуры картинки оказался портретный режим.