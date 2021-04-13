Мишустин освободил Тарасенко от должности замминистра экономики

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Оксану Тарасенко от должности заместителя министра экономического развития по ее просьбе, следует из распоряжения правительства. Она занимала этот пост с декабря 2018 года. Как ранее стало известно “Ъ”, госпожа Тарасенко может перейти в «Роснефть» и стать советником президента компании в ранге вице-президента.

«Освободить Тарасенко Оксану Валерьевну от должности заместителя министра экономического развития РФ по ее просьбе»,— говорится в документе на портале правовой информации.

Карьеру чиновника госпожа Тарасенко начала в Росимуществе в 2011 году, там она работала на разных должностях, в том числе и начальником управления. В 2015 году ее назначили директором департамента развития внешнеэкономической деятельности Минэкономики, в мае того же года она возглавила департамент корпоративного управления.

Подробнее о возможном переходе в «Роснефть» — в материале “Ъ” «"Роснефть" отсматривает министерские кадры».