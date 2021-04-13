Британский коронер изучит возможную причастность России к смерти британки от «Новичка»

Коронер Хизер Халлетт планирует рассмотреть вопрос об «участии иностранного государства в отравлении» гражданки Великобритании Дон Стерджес, следует из постановления суда. Коронер ссылается на заявления британской полиции и правительства, которые считают Россию причастной к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей, а госпожу Стерджес случайной жертвой «Новичка». Предварительные слушания назначат на июнь или июль, а также на сентябрь этого года.

Напомним, в марте 2018 года экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери. Лондон заявил, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», и обвинил в этом Россию. Британец Чарли Роули подобрал в парке, в котором, по данным правоохранительных органов, оставалось нервно-паралитическое вещество после отравления, флакон от духов. Он подарил его подруге Дон Стерджес. Позже их нашли без сознания в их доме в соседнем городе Эймсбери. Госпожа Стерджес умерла.

«Имеется заинтересованность семьи, общественная заинтересованность и оправданная заинтересованность коронера, расследующего смерть госпожи Стерджес, в том, чтобы установить, имеются ли достаточные заслуживающие доверия данные о том, что иностранное государство было причастно к летальному отравлению на британской земле»,— приводит цитату из постановления «РИА Новости».

В документе сказано, что коронер не может провести полное расследование смерти госпожи Стерджес «без расследования проблемы возможной ответственности российского государства».

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В рамках дознания планируется изучить обстоятельства смерти Дон Стерджес, в том числе связь ее смерти с отравлением Скрипалей, и меры британских властей по обеспечению общественной безопасности после отравления. Также будут рассмотрены вопросы о причастности к отравлению Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова, о происхождении «Новичка», об ответственности России.

«Я также должна добавить, что предполагаю, что расследование возможной ответственности российского государства должно неизбежно предполагать некоторое (то есть ограниченное) расследование отношений господина Скрипаля с российским государством и обстоятельства его отъезда из России»,— сказано в постановлении судьи.

В 2019 году Чарли Роули сообщил о намерении судиться с Россией. Он хочет получить £1 млн, поскольку отравление в Солсбери «сильно повлияло на его жизнь». Посольство России в Великобритании сообщило, что Россия неподсудна британским судам. По мнению представителя дипмиссии, иск к правительству России рассматривается адвокатом только как один из возможных вариантов действий господина Роули.

Подробнее об обстоятельствах смерти Дон Стерджес — в материале “Ъ” «"Новичок" привел к летальному исходу».