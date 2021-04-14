Алексей Кудашов вернулся динамовцем

Московское «Динамо», один из самых известных хоккейных клубов страны, в потолок для которого в последние годы превратился второй раунд play-off, поменяло главного тренера. Вместо ветерана Владимира Крикунова на эту должность назначен Алексей Кудашов. В прошлом году без очевидных поводов он был уволен с постов наставника сборной России и СКА, которые, впрочем, получил, тоже не будучи лидером отечественного тренерского корпуса.

Московское «Динамо» объявило о назначении нового главного тренера. Вместо 70-летнего ветерана Владимира Крикунова эту должность занял Алексей Кудашов, который на 21 год моложе предшественника. Генеральный директор клуба Виктор Кровопусков сообщил, что контракт с Кудашовым заключен по схеме «1+1», то есть на сезон с возможностью продления на такой же срок.

Говоря о причинах отставки Владимира Крикунова, председатель динамовского совета директоров Виктор Воронин поблагодарил его за проделанную за два с половиной года после «принятия команды с колес» работу, но отметил, что, учитывая силу состава, «она могла выходить в финал Кубка Гагарина». «Динамо», входящее в число наиболее титулованных отечественных хоккейных клубов, после образования КХЛ взяло приз дважды. В 2012 и 2013 годах оно завоевало Кубок Гагарина под руководством Олега Знарка, который после недавнего ухода из «Спартака», как информировали различные источники, в какой-то момент рассматривался в качестве вероятного сменщика Крикунова, но в итоге проиграл борьбу Кудашову. Три сезона под началом Владимира Крикунова «Динамо» провело примерно на одном уровне. Оно неплохо смотрелось в регулярном чемпионате, но все-таки на ровню двум грандам Западной конференции — ЦСКА и СКА — не тянуло. В 2020 году столкновения с ними в play-off у динамовцев не было из-за пандемии коронавируса, сорвавшей большую часть кубковой стадии, а в двух других сезонах, проходя стартовый раунд, оно затем сходило с дистанции, напоровшись на фаворита. Два года назад «Динамо» в шести матчах уступило московским армейцам, нынешней весной в пяти — петербургским.

Пытаться пробить динамовский потолок доверили специалисту с довольно любопытным бэкграундом, который не дает никакого представления о его потенциале.

Алексей Кудашов в прошлом десятилетии уже руководил клубами КХЛ — «Атлантом» и «Локомотивом». С ярославским клубом в 2017 году он добился, по сути, единственного серьезного успеха в карьере. Не слишком высоко котировавшаяся команда, одолев ЦСКА, очутилась в полуфинале play-off. Там ее, правда, жестоко, в четырех матчах, разбил второй западный гигант СКА.

После этого Алексей Кудашов некоторое время трудился в тренерском штабе петербургского клуба и сборной, а в 2019 году вдруг получил посты их наставника после увольнения Ильи Воробьева. А следующий поворот в карьере Кудашова вышел еще более неожиданным.

Роль главного тренера сборной России и СКА он исполнял ровно сезон. При этом расстались с ним их руководители по крайней мере без очевидных причин. В национальной команде у Кудашова не было из-за пандемии коронавируса и отмены чемпионата мира 2020 года ни единого настоящего теста. С СКА в предыдущем сезоне он двигался к очередному столкновению с наиболее принципиальным конкурентом ЦСКА. Петербуржцы, финишировавшие в регулярном чемпионате вторыми в Западной конференции вслед за московскими армейцами, в момент остановки первенства готовились ко второму раунду Кубка Гагарина. Так что на год Кудашов остался без работы.

Вторая интрига, имеющая отношение к назначению Алексея Кудашова и амбициям «Динамо», связана с кадровыми ресурсами, которые будут в его распоряжении.

Рассказывая о сильном составе клуба, Виктор Воронин наверняка имел в виду в том числе ударное звено нападения, одно из ярчайших в лиге. В нем играли Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий и Дмитрий Яшкин. Степень зависимости команды от этих хоккеистов неплохо иллюстрирует статистика. В минувшем регулярном чемпионате из 195 шайб, заброшенных «Динамо», на счету этой тройки оказалось больше трети — 72 шайбы. В play-off динамовцы забили в общей сложности 21 гол, 8 — у их лидеров.

Между тем, объясняя ситуацию со звездами клуба, его генеральный менеджер Виктор Меркулов сказал, что если переговоры с Шипачевым находятся в «завершающей стадии», то у Яшкина есть «хорошее предложение» из НХЛ, где он выступал до 2019 года, и форвард «рассматривает вариант», а по Кагарлицкому «вопрос не решен». В целом, по прогнозам Меркулова, состав «Динамо» перед будущим сезоном изменится «процентов на тридцать».

Алексей Доспехов