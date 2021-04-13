«Изначально запахи присутствовали как аллегория»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич продолжает рассказ об ольфакторном искусстве, в частности, делится впечатлениями от выставки 2017 года «Хвост виляет кометой».

Снова обращаюсь к теме, которая мне самому очень интересна в последнее время, — запахи в искусстве. Вообще, наука о языке и смыслах запахов называется ольфакция, а соответствующий вид искусства — ольфакторным искусством. Об этом большой материал на дружественном портале «Артгид». Хотите подробнее — почитайте там. А я расскажу о том, что интересно мне.

Запахи появились в истории искусства задолго до того, как оформилась идея Gesamtkunstwerk — синкретического или тотального произведения, которое задействует все возможные виды творчества. Изначально запахи присутствовали в произведениях как аллегория. Пять человеческих чувств старались отобразить как животных или в натюрмортах. Обоняние чаще всего изображалось в виде собаки или стервятника, обладающих сильным нюхом, или маскировалось под цветы, фрукты или дичь на фламандском натюрморте.

На западе с ольфакторным искусством работают считанные художники. Самая, пожалуй, известная — австралийка Сиссель Толаас, которая собирает запахи и работает с ними. В ее коллекции 7 тыс. единиц, есть, например, образец «слезы Элиассона» или «пот Бекхема».

У нас могу назвать, наверное, пока одну Ирину Корину. 2017 год. Тотальная инсталляция в «Гараже» — «Хвост виляет кометой». Даю слово Ире: «Я поняла, что для меня запахи — это и есть то, что вас переносит в другое пространство молниеносно. То есть, в общем, просто почувствовав дуновение какого-то ветра и аромата, не знаю, акации, или ландыша, или жженной шины, вы как бы вспоминаете молниеносно что-то, как бы ассоциативно работает самым идеальным образом. Поэтому я, собственно, поняла, что мне очень хочется поработать таким мастером, который умеет создавать ароматы».

Это была конструкция в три этажа с двумя разными лестницами-входами, с обычными для Кориной художественно-сценографическими вставками в окнах и в коридорах разных уровней. И с флаконами, которые требовалось открывать и нюхать, ольфакторно переносясь в прошлое ресторана «Времена года», который был некогда на месте музея «Гараж».