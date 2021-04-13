В майские праздники в курорте «Роза Хутор» пройдет шестой фестиваль бега ROSA RUN Фестиваль бега пройдет с 1 по 4 мая на горном курорте «Роза Хутор». Ежегодно это событие собирает около 3000 любителей бега и профессиональных спортсменов

Особенность фестиваля в том, что в спортивную программу включены 4 забега, которые отличаются друг от друга форматом, протяженностью и сложностью. В первый день пройдет вертикальный километр ROSA PEAK (протяженность дистанции 7 км, максимальный набор 1150 м). Старт будет дан участникам в Горной Олимпийской деревне, а финиш – на Роза Пик. Во второй - увлекательный беговой квест с заданиями разной сложности - ROSA QUEST. А в заключительный день состоится горный трейл - испытание для настоящих спортсменов (дистанции 8 и 26 км, максимальный набор - 450 и 1200 м).

Кроме спортивной программы участников фестиваля ROSA RUN ждут тематические вечеринки и ЭКСПО. На третий день фестиваля гости станут участниками семейного карнавала ROSA CARNIVAL и смогут перевоплотиться в персонажей любимых мультфильмов.

Директор международного фестиваля бега ROSA RUN Андрей Кавун: «ROSA RUN является единственным международным фестивалем бега в России. Это знаковое событие не только для Краснодарского края, но и для всей страны, которое собирает лучших бегунов в трейловых забегах. Формат фестиваля позволяет участвовать как продвинутым атлетам-любителям, так и начинающим. Будем рады уже шестой раз подряд поприветствовать всех желающих на Кубанской земле на невероятно красивом горном курорте Роза Хутор на майские праздники»

Ольга Проскурина, директор департамента рекламы ГК «Инград»: «ЗОЖ и спорт - один из самых модных трендов последних нескольких лет. Вклад в развитие спорта является неотъемлемой частью социальной политики INGRAD. Эта идеология нашла отражение и в архитектуре наших жилых кварталов, где мы формируем уникальную спортивную инфраструктуру. В 2020 году мы запустили платформу «Мой центр спорта», в рамках которой уже второй год поддерживаем международный фестиваль бега ROSA RUN. Мы делаем ставку на эмоциональный контакт с целевой аудиторией, а спортивные мероприятия - это драйв, энергия и вкус победы! Сотрудничество INGRAD и ROSA RUN помогает ассоциировать наш бренд со здоровым образом жизни».

Исполнительный директор горного курорта «Роза Хутор» Юрий Колобов: «Наша коллаборация совершенно органична. Курорт «Роза Хутор» создан для бега. Здесь можно развивать все беговые форматы, и конечно же, локации идеально подходят для трейла. Можно сказать, мы созданы друг для друга. Фестиваль ROSA RUN должен и будет проходить у нас на курорте».