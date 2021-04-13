Сергей Грезин назначен куратором силовых структур в воронежском облправительстве

На пост заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области – руководителя управления по взаимодействию с административными и военными органами облправительства назначен Сергей Грезин, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на указ губернатора.

О том, что прежний руководитель управления Борис Зинченко, возглавлявший управление в течение 10 лет, планирует покинуть свой пост в связи со скорым достижением предельного 65-летнего возраста, стало известно в феврале 2021 года.

Как воронежский губернатор Александр Гусев и резервисты не допустили «террористов» к аэродрому — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова