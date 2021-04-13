На Кубани за сутки выявили 101 заболевшего коронавирусом

Фото: Константин Венцлавович

По данным на 13 апреля 2021 года в Краснодарском крае зарегистрировано 101 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Общее количество заболевших составило 43 754 человека. Продолжают лечиться 2878, среди них 1308 – в стационаре, 1570 - на дому. Кроме того, 71 заболевший находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое – на ЭКМО, сообщили в минздраве Кубани. За сутки выписаны с выздоровлением 157 человек (38 401 – всего), умерли – 12 заболевших (2475 – всего).

По данным оперативного штаба, среди вновь выявленных заболевших – 39 мужчин и 62 женщины в возрасте от 1 до 91 года. Распределение заразившихся по муниципалитетам выглядит следующим образом:

28 – Краснодар

21 – Сочи

5 – Армавир, Выселковский и Крыловской районы

4 – Апшеронский, Динской, Славянский районы

3 – Анапа, Кореновский, Абинский районы.

2 – Брюховецкий, Лабинский, Тихорецкий районы

1 – Новороссийск, Кавказский, Калининский, Кущевский, Красноармейский, Ленинградский, Отрадненский, Приморско-Ахтарский, Успенский, Усть-Лабинский районы.

Показатель заболеваемости составляет 770,9 случаев на 100 тыс. жителей. С начала пандемии с признаками заболевания коронавирусом в медучреждения Кубани обратились 217 909 человек. Лаборатории края провели 2812194 исследования, в том числе 5788 – за последние сутки.

Всего за последние сутки в России выявлено 8 173 случая COVID-19 в 83 регионах. Больше всего заболевших выявили в Москве (1782), Санкт-Петербурге (701) и Московской области (533), меньше всего – в Магаданской области (3), ЕАО (1) и Туве (1). С начала пандемии количество заболевших в стране составило 4 657 883 человека.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 12 апреля 2021 года, в Краснодарском крае выявили 103 новых случая коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 43 653 человек. Продолжали лечение 2946 пациентов, выздоровели – 76, умерли – 12.

Алексей Белянин