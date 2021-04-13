Лицензия на месторождение полиметаллов на Алтае за 2,3 млрд рублей не нашла покупателей

Аукцион на право разведки и добычи полиметаллических руд на Захаровском месторождении полиметаллов в Алтайском крае не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщил “Ъ-Сибирь” глава Департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) Алексей Партолин.

Прием заявок завершился 12 апреля, 25-летняя лицензия на Захаровское месторождение предлагалась по стартовой цене разового платежа 2,18 млрд руб. При этом, как ранее уточнял господин Партолин, еще в прошлом году при подготовке участка она составляла около 600 млн руб. «Одной из составляющих является налог на добычу полезных ископаемых, а он с 1 января вырос примерно в 3,5 раза на некоторые компоненты полиметаллов. Поэтому получилось так, что и цена аукциона соответственно выросла в разы»,— пояснил глава Сибнедр.

Он не исключил, что в случае заинтересованности компаний участок может быть снова выставлен на аукцион.

В последний раз Захаровское месторождение полиметаллов выставлялось на аукцион в 2014 году со стартовым размером разового платежа в 147 млн руб. Он также не состоялся из-за отсутствия заявок. Участок находится в Рубцовском районе Алтайского края.

Запасы (С1+С2) полиметаллических руд Захаровского месторождения учтены в объеме 185,8 тыс. т свинца, 294,9 тыс. т цинка, 64,2 тыс. т меди, 1,53 тыс. т золота, 195 т серебра, 1,78 тыс. т кадмия, 378 тыс. т серы, 141 т висмута, 267 т селена и 28 т теллура.

Дарья Решетникова