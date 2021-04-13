Смольный внесет корректировки в территориальную схему обращения с отходами

В Петербурге началось общественное обсуждение проекта корректировки Территориальной схемы обращения с отходами. Как сообщили в Смольном, обсуждать изменения будут до 13 мая.

После корректировки в городе будет работать только один региональный оператор.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что проектом пересмотрено объединение двух зон деятельности региональных операторов в одну для сохранения принципа единства. Наличие двух операторов может привести к разнице тарифов для петербуржцев.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Мусор сложат в один контейнер».