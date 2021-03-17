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Экспертное мнение

В Петербурге создана рабочая группа для координации процесса обращения с ТБО

В Петербурге создана рабочая группа для координации процесса обращения с отходами. В нее вошли вице-губернаторы Валерий Пикалев, Николай Бондаренко, Сергей Древгаль, руководители исполнительных органов власти и структурных подразделений Смольного.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, рабочая группа обеспечит взаимодействие между организациями и властями, будет решать вопросы, связанные с деятельностью региональных «мусорных» операторов и координировать территориальную схему обращения с отходами.

Ранее стало известно, что городские власти внесли в уставный капитал АО «Невский экологический оператор» 25 млн рублей. На эти деньги приобретены 25 % + 1 акция организации.

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