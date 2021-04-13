Роснедра выставят на аукцион участок «Богатырь» в Новосибирской области

Роснедра включили участок месторождения антрацита «Богатырь» в Новосибирской области в перечень для предоставления в пользование во втором квартале 2021 года. Права на геологическое изучение, разведку и добычу планируется реализовать на аукционе, он пока не объявлен.

«"Богатырь" — один из крупнейших участков, а Горловский бассейн, где он расположен, — по сути, уникальное месторождение чистого антрацита. Таких бассейнов, где сосредоточен только антрацит, у нас в стране больше нет»,— рассказал “Ъ-Сибирь” глава Департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) Алексей Партолин.

Площадь участка «Богатырь», по данным Сибнедр, 308,5 кв. км, он расположен в двух районах Новосибирской области — Искитимском и Черепановском.

Запасы C1 оцениваются в 95,05 млн т, C2 — 207,4 млн т. Ресурсы: P1 – 508 млн т, P2 — 972 млн т, P3 — 946 млн т.

В Горловском бассейне уже ведут добычу антрацита компании группы «Сибантрацит».

В конце марта московское ООО «Коулстар» Эдуарда Худайнатова зарегистрировало в Искитимском районе ООО «Разрез Богатырь», которое планирует вести добычу антрацита открытым способом. Между тем, в декабре 2020 года на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что неназванный им инвестор уже пытался получить лицензию на участок «Богатырь», но областное правительство выступило против, направив в федеральное ведомство отрицательный отзыв. «Участок накрывал несколько десятков населенных пунктов. Я высказался против лицензирования. Видим, что есть новые попытки, причем довольно циничные. Предлагается отлицензировать тот же участок "Богатырь" но уже с новыми границами — аккуратно обведя населенные пункты. Эту заявку мы будем отклонять. Это принципиальная позиция, сформированная три года назад, — на ближайшие десятилетия расширять добычу угля открытым способом на территории Новосибирской области нецелесообразно. Даже можно сказать, что невозможно»,— говорил он журналистам.

Дарья Решетникова