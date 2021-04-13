Парк покорителей космоса могут передать на федеральный уровень

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев попросил президента Владимира Путина передать Парк покорителей космоса на федеральный уровень. Он обратился к главе региона в ходе вчерашней встречи в Энгельсском районе.

Валерий Радаев попросил президента «если возможно» передать парк федерации. «Так как мы рассмотрели только первую очередь сегодня и понимаем концептуально, насколько масштабного уровня научно-воспитательный процесс можно организовать, и понимаем, что это все-таки первый космонавт в мире и должен быть такой кластер очень сильный. Если можно поддержать здесь»,— попросил господин Радаев.

Владимир Путин согласился, отметив, что это будет 72-й федеральный музей.

Напомним, вчера состоялось официальное открытие Парка покорителей космоса, которое посетил президент РФ. Он возложил цветы к монументу Юрия Гагарина на месте его приземления после первого полета 12 апреля 1961 года.

Подробнее об открытии Парка покорения космоса читайте в материале “Ъ-Средняя Волга” «Парк покорился президенту».