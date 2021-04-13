В Адыгее уволили набросившегося на жителя сотрудника администрации

Работник администрации поселка Яблоновского, который агрессивно повел себя по отношению к пришедшему к нему на прием жителю, уволен. Об этом сообщил глава поселения Заурдин Атажахов в Instagram-аккаунте.

«Возникновение подобных ситуаций между представителями муниципалитета и жителями, считаю недопустимым, и выходящим за рамки служебной этики, именно поэтому, хочу ещё раз извиниться перед всеми жителями Яблоновского городского поселения», – написал Заурдин Атажахов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов отчитал в социальных сетях работника администрации поселка Яблоновского. По его словам, чиновник допустил непозволительное поведение в отношении жителя района. Ранее в социальных сетях было размещено видео, на котором похожий на чиновника местной администрации вытолкал местного жителя его за двери кабинета.

Наталья Решетняк