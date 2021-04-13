13 апреля, вторник
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Партнерские проекты | все

Локальный режим ЧС введен в Сочи из-за угрозы разлива горной реки Кепша

Власти Сочи из-за угрозы разлива горной реки Кепша ввели режим локальной чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил мэр города-курорта Алексей Копайгородский в Telegram-канале. Отмечается, что в настоящий момент уровень воды находится ниже опасной отметки, специалисты провели расчистку русла реки и ведут постоянный мониторинг. Всего на реках курорта установлены 49 гидрологических датчиков, действует система экстренного оповещение. 

По прогнозу метеорологов, на побережье Сочи в третьей декаде мая ожидается сильный дождь, кроме того, опасение вызывает и большое количество снега в горах. «Такого обилия осадков не было много лет», - подчеркнул господин Копайгородский. К ликвидации последствий паводка готовы более 1500 человек и почти 600 единиц техники. 

Как сообщал “Ъ-Кубань”, расчистка русел рек, укрепление берегов и другие противопаводковые мероприятия, запланированные в 2021 году, будут финансироваться из бюджета региона, на эти цели выделено 550 млн руб.

Наталья Решетняк


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект | все

Пресс-релиз | все

Профиль пользователя