Локальный режим ЧС введен в Сочи из-за угрозы разлива горной реки Кепша

Власти Сочи из-за угрозы разлива горной реки Кепша ввели режим локальной чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил мэр города-курорта Алексей Копайгородский в Telegram-канале. Отмечается, что в настоящий момент уровень воды находится ниже опасной отметки, специалисты провели расчистку русла реки и ведут постоянный мониторинг. Всего на реках курорта установлены 49 гидрологических датчиков, действует система экстренного оповещение.

По прогнозу метеорологов, на побережье Сочи в третьей декаде мая ожидается сильный дождь, кроме того, опасение вызывает и большое количество снега в горах. «Такого обилия осадков не было много лет», - подчеркнул господин Копайгородский. К ликвидации последствий паводка готовы более 1500 человек и почти 600 единиц техники.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, расчистка русел рек, укрепление берегов и другие противопаводковые мероприятия, запланированные в 2021 году, будут финансироваться из бюджета региона, на эти цели выделено 550 млн руб.

Наталья Решетняк