Общественники попросят свердловского омбудсмена разобраться с похищением табличек памяти репрессированных

Межрегиональный общественный совет по развитию Музейно-мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий обратится к уполномоченному по правам человека в Свердловской области в связи с похищением памятных табличек памяти политических репрессий 1930-х годов в Екатеринбурге. Об этом в facebook сообщил доктор исторических наук Алексей Мосин.

Совет попросит свердловского омбудсмена создать рабочую группу с участием представителей городского УМВД и общественных организаций для решения проблем, связанных с похищением табличек и «бездействием правоохранительных органов области, создающим впечатление попустительства совершаемым преступлениям».

Напомним, таблички похитили 8 апреля — спустя сутки после их установки. При этом таблички, находящиеся в зоне видимости камер видеонаблюдения, остались на месте. «Теперь мы планируем обеспечить видеонаблюдением все объекты "Последнего адреса" в Екатеринбурге. Их немного, и часть уже обеспечена. На это нам понадобятся средства, поэтому в скором времени объявим новый сбор денег. Если потребуется, заключим договор с охранной фирмой. Очень надеемся на помощь неравнодушных людей»,— говорилось в сообщении проекта.

Проект «Последний адрес» является общественной инициативой. Его цель — сохранить память о соотечественниках, ставших жертвами репрессий в 30-е годы. Первая памятная табличка появилась в Екатеринбурге в 2016 году.

Илья Смирнов