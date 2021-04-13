Стелу «Заря космической эры» открыли в Новороссийске 12 апреля

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В Новороссийске 12 апреля 2021 года открыли стелу «Заря космической эры» в память о первом полете Юрия Гагарина в космос, сообщает пресс-служба администрации города. Стела расположена у Новороссийского планетария.

«Даже спустя столько лет, мы все испытываем гордость за наших соотечественников, сумевших осуществить мечту всего человечества», - сказал глава города Игорь Дяченко во время торжественного открытия.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что в Краснодаре может появиться памятник советскому рок-музыканту, лидеру группы «Кино» Виктору Цою. Установить памятник планируется возле стадиона Кубань, где прошел единственный в истории города концерт группы «Кино» 28 мая 1990 года.

Наталья Решетняк