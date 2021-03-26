В Краснодаре хотят поставить памятник Виктору Цою

В столице Кубани может появиться памятник советскому рок-музыканту, лидеру группы «Кино» Виктору Цою. Об этом в социальных сетях сообщил депутат городской Думы Краснодара Игорь Азаров. По его словам, эту идею он вынашивал полгода, и в пятницу, 26 марта, состоялась его презентация на городском архитектурном совете.

«Наверное, все согласятся, что Цой - это фигура, объединяющая поколения и времена. Его творчество настолько же актуально сейчас, как 20 и 30 лет назад. Виктора Цоя можно смело назвать первой отечественной рок-звездой. В 2022 году у всеми любимого музыканта будет юбилей - ему исполнилось бы 60 лет. Именно к этой дате планируется приурочить открытие памятника», - пишет парламентарий.

Установить памятник планируется возле стадиона Кубань. По словам господина Азарова, именно на этом стадионе прошел единственный в истории города концерт группы «Кино» 28 мая 1990 года.

«Для того чтобы согласовать и реализовать проект пройдет еще много времени и усилий. После согласования с городскими властями мы запустим кампанию по сбору средств на изготовление и установку», - пишет Игорь Азаров. Депутат также уточняет, что проект был поддержан главным архитектором Краснодара Натальей Машталир.

Дмитрий Михеенко