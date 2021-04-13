Мария Бутина встретится со студентами НГУ

Общественный деятель Мария Бутина встретится со студентами Новосибирского государственного университета, новость о проведении встречи размещена на странице в соцсети центра по внеучебной и воспитательной работе НГУ. Тема встречи, которая запланирована 13 апреля, не заявлена.

Мария Бутина стала известна после ареста в 2018, по обвинению в работе иностранным агентом в США без регистрации. Свою вину она признала, заключив сделку со следствием и сообщив, что работала под руководством российского чиновника. Была приговорена к 18 месяцам тюрьмы, но после части срока была депортирована в Россию.

После возвращения стала членом экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ и членом Общественной палаты России.

Ранее “Ъ” сообщал, что Мария Бутина в составе съемочной группы RT посетила исправительную колонию где находится политик Алексей Навальный. Сторонники российского оппозиционера Алексея Навального сообщали, что к нему не пускают врача.

Позднее Мария Бутина сообщила «Интерфаксу», что Алексей Навальный отказался от предложенного ему лечения.

Даниил Тарабукин