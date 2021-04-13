Крупнейшие управляющие компании по выручке от услуг доверительного управления за 2020 год

|
|Название
|Выручка от услуг доверительного управления
|Изм. за год (%)
|Чистая прибыль (млрд руб.)
|Изм. за год (%)
|Количество сотрудников (чел.)
|Средняя зарплата (тыс. руб./мес.)
|Активы под управлением (млрд руб.)
|Изм. за год (%)
|Компании бизнеса «Сбербанк Управление активами»
|8620,7
|36,4
|2556,5
|45,9
|218
|334
|1301,1
|26,1
|Группа компаний «Альфа-Капитал»
|7528,1
|35,0
|1439,6
|522,4
|439
|442
|668,3
|50,7
|Компании бизнеса «ВТБ Капитал управление инвестициями»
|6154,2
|28,0
|1465,5
|12,6
|171
|592
|1373,2
|50,0
|«Лидер»
|3043,8
|–25,3
|2120,8
|–29,3
|156
|448
|509,9
|3,1
|«ТКБ Инвестмент Партнерс»
|2931,3
|–10,0
|1753,2
|–14,0
|114
|336
|471,8
|–14,5
|«Прогрессивные инвестиционные идеи»
|2699,6
|9,9
|1742,0
|3,2
|31
|1082
|358,0
|10,7
|Группа УК «Регион»
|2575,9
|–18,8
|1464,8
|–42,0
|154
|297
|870,6
|4,5
|«Газпромбанк — управление активами»
|2325,2
|38,6
|1376,2
|57,5
|192
|225
|614,7
|–4,6
|«Райффайзен Капитал»
|2186,8
|44,4
|858,8
|58,7
|72
|236
|121,8
|36,1
|«РСХБ управление активами»
|2021,9
|17,8
|258,6
|254,4
|82
|242
|140,1
|37,3
|«Меркури Кэпитал Траст»
|1824,0
|98,5
|1230,4
|201,7
|22
|868
|Н. д.
|—
|Группа компаний «Открытие»
|1688,2
|28,7
|579,5
|121,7
|147
|203
|779,2
|12,0
|«Частные активы»
|1488,6
|21,5
|–270,3
|—
|83
|1261
|Н. д.
|—
|Группа УК БКС
|1173,0
|11,6
|504,4
|1,1
|154
|170
|57,6
|30,2
|«Ингосстрах-Инвестиции»
|776,6
|–19,2
|464,4
|–20,1
|75
|223
|106,3
|3,5
|«Трансфингруп»
|698,2
|–10,5
|217,5
|–21,7
|81
|299
|354,8
|7,8
|«Система Капитал»
|672,5
|85,9
|121,8
|10,5
|61
|487
|Н. д.
|—
|«Атон-Менеджмент»
|617,1
|24,6
|19,8
|–73,8
|40
|616
|24,7
|25,3
|«Промсвязь»
|391,4
|36,1
|72,8
|100,8
|78
|233
|29,8
|57,6
|«РВМ Капитал»
|389,3
|7,0
|111,1
|81,0
|64
|Н. д.
|42,8
|–8,4
|Группа компаний ТРИНФИКО
|325,0
|–9,8
|–64,2
|—
|124
|175
|82,1
|55,8
|«Ай Кью Джи Управление активами»
|301,0
|–51,5
|86,5
|–70,9
|37
|258
|224,4
|7,1
|«Регионфинансресурс»
|268,7
|21,6
|159,6
|32,2
|17
|Н. д.
|Н. д.
|—
|Группа компаний «Велес Капитал»
|250,8
|0,6
|51,2
|–14,4
|85
|110
|34,7
|38,3
|«Спутник — управление капиталом»
|241,2
|13,2
|98,5
|–3,5
|19
|362
|40,1
|3,9
|УК БФА
|236,5
|–1,6
|81,9
|8,7
|43
|129
|Н. д.
|—
|«Агана»
|210,2
|–45,4
|111,5
|–55,1
|31
|127
|88,7
|–5,4
|«Дом.РФ Управление активами»
|209,8
|12,7
|–122,8
|—
|89
|169
|82,1
|8,2
|«Транснефть Инвест»
|198,3
|–33,0
|52,5
|–65,6
|29
|278
|Н. д.
|—
|УК ФКБС
|182,6
|5,1
|–0,1
|—
|48
|369
|Н. д.
|—
|«Деловой Дом Калита»
|171,3
|–3,9
|44,4
|122,9
|25
|Н. д.
|73,1
|29,9
|«БСПБ Капитал»
|164,4
|32,4
|61,6
|26,5
|29
|143
|19,2
|6,4
|Пенсионная сберегательная компания
|158,1
|–25,9
|95,3
|–17,7
|23
|151
|Н. д.
|—
|«ЛэндПрофит»
|135,0
|43,3
|39,7
|66,8
|8
|551
|Н. д.
|—
|«КСП Капитал Управление Активами»
|130,4
|29,0
|–42,2
|—
|47
|213
|25,3
|–10,9
|«А Класс Капитал»
|128,3
|48,7
|4,6
|–39,5
|20
|Н. д.
|Н. д.
|—
|«Смарт»
|126,4
|—
|89,2
|—
|5
|Н. д.
|21,3
|—
|«Абсолют Эссет Менеджмент»
|106,1
|—
|32,2
|—
|33
|98
|Н. д.
|—
|«Аврора Капитал Менеджмент»
|104,4
|–3,4
|374,6
|437,8
|5
|46
|Н. д.
|—
|«Эвокорп»
|102,0
|22,3
|–96,3
|—
|17
|112
|16,0
|24,3