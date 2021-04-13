Крупнейшие управляющие компании по выручке от услуг доверительного управления за 2020 год

Название Выручка от услуг доверительного управления Изм. за год (%) Чистая прибыль (млрд руб.) Изм. за год (%) Количество сотрудников (чел.) Средняя зарплата (тыс. руб./мес.) Активы под управлением (млрд руб.) Изм. за год (%) Компании бизнеса «Сбербанк Управление активами» 8620,7 36,4 2556,5 45,9 218 334 1301,1 26,1 Группа компаний «Альфа-Капитал» 7528,1 35,0 1439,6 522,4 439 442 668,3 50,7 Компании бизнеса «ВТБ Капитал управление инвестициями» 6154,2 28,0 1465,5 12,6 171 592 1373,2 50,0 «Лидер» 3043,8 –25,3 2120,8 –29,3 156 448 509,9 3,1 «ТКБ Инвестмент Партнерс» 2931,3 –10,0 1753,2 –14,0 114 336 471,8 –14,5 «Прогрессивные инвестиционные идеи» 2699,6 9,9 1742,0 3,2 31 1082 358,0 10,7 Группа УК «Регион» 2575,9 –18,8 1464,8 –42,0 154 297 870,6 4,5 «Газпромбанк — управление активами» 2325,2 38,6 1376,2 57,5 192 225 614,7 –4,6 «Райффайзен Капитал» 2186,8 44,4 858,8 58,7 72 236 121,8 36,1 «РСХБ управление активами» 2021,9 17,8 258,6 254,4 82 242 140,1 37,3 «Меркури Кэпитал Траст» 1824,0 98,5 1230,4 201,7 22 868 Н. д. — Группа компаний «Открытие» 1688,2 28,7 579,5 121,7 147 203 779,2 12,0 «Частные активы» 1488,6 21,5 –270,3 — 83 1261 Н. д. — Группа УК БКС 1173,0 11,6 504,4 1,1 154 170 57,6 30,2 «Ингосстрах-Инвестиции» 776,6 –19,2 464,4 –20,1 75 223 106,3 3,5 «Трансфингруп» 698,2 –10,5 217,5 –21,7 81 299 354,8 7,8 «Система Капитал» 672,5 85,9 121,8 10,5 61 487 Н. д. — «Атон-Менеджмент» 617,1 24,6 19,8 –73,8 40 616 24,7 25,3 «Промсвязь» 391,4 36,1 72,8 100,8 78 233 29,8 57,6 «РВМ Капитал» 389,3 7,0 111,1 81,0 64 Н. д. 42,8 –8,4 Группа компаний ТРИНФИКО 325,0 –9,8 –64,2 — 124 175 82,1 55,8 «Ай Кью Джи Управление активами» 301,0 –51,5 86,5 –70,9 37 258 224,4 7,1 «Регионфинансресурс» 268,7 21,6 159,6 32,2 17 Н. д. Н. д. — Группа компаний «Велес Капитал» 250,8 0,6 51,2 –14,4 85 110 34,7 38,3 «Спутник — управление капиталом» 241,2 13,2 98,5 –3,5 19 362 40,1 3,9 УК БФА 236,5 –1,6 81,9 8,7 43 129 Н. д. — «Агана» 210,2 –45,4 111,5 –55,1 31 127 88,7 –5,4 «Дом.РФ Управление активами» 209,8 12,7 –122,8 — 89 169 82,1 8,2 «Транснефть Инвест» 198,3 –33,0 52,5 –65,6 29 278 Н. д. — УК ФКБС 182,6 5,1 –0,1 — 48 369 Н. д. — «Деловой Дом Калита» 171,3 –3,9 44,4 122,9 25 Н. д. 73,1 29,9 «БСПБ Капитал» 164,4 32,4 61,6 26,5 29 143 19,2 6,4 Пенсионная сберегательная компания 158,1 –25,9 95,3 –17,7 23 151 Н. д. — «ЛэндПрофит» 135,0 43,3 39,7 66,8 8 551 Н. д. — «КСП Капитал Управление Активами» 130,4 29,0 –42,2 — 47 213 25,3 –10,9 «А Класс Капитал» 128,3 48,7 4,6 –39,5 20 Н. д. Н. д. — «Смарт» 126,4 — 89,2 — 5 Н. д. 21,3 — «Абсолют Эссет Менеджмент» 106,1 — 32,2 — 33 98 Н. д. — «Аврора Капитал Менеджмент» 104,4 –3,4 374,6 437,8 5 46 Н. д. — «Эвокорп» 102,0 22,3 –96,3 — 17 112 16,0 24,3