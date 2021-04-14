Пандемия отступила перед «Зеркалом»

В Центре имени Мейерхольда танцевальная группа воронежского Камерного театра представила «Зеркало» — последний конкурсный спектакль «Золотой маски» в номинации «Современный танец». Татьяна Кузнецова полагает, что у него хорошие шансы на успех.
Балетные и танцевальные события «Золотой маски» завершились за десять дней до объявления результатов. Конкурс, урезанный зловредным коронавирусом, был необилен: четыре балета и пять современных спектаклей. При этом интриги почти нет: контраст между номинантами слишком очевиден, чтобы теряться в догадках насчет победителей. И хотя подчас решения жюри опровергают все прогнозы, едва ли самарский «Бахчисарайский фонтан», взявший свою региональную вершину, или смехотворный в своей амбициозности нуреевский «Дон Кихот» Музтеатра Станиславского обойдут «Жизель» Большого театра — умную живую реставрационную работу Алексея Ратманского, к тому же отлично станцованную. Конкурировать с «Жизелью» могут разве что «Русские тупики II» Мариинского театра, но этот балетик слишком камерный и скромный, чтобы тягаться с многолюдным театральным зрелищем Большого. А вот «Маска» за лучшую хореографию автору «Тупиков» Максиму Петрову пришлась бы как раз впору.
Ясно, что на победу не могло претендовать «Последнее чаепитие» — претенциозно-графоманский проект петербурженки Ксении Михеевой. Трудно также заподозрить, что жюри умилится бесхитростным чистосердечием и участием детей в семейном иркутском военном оммаже «Иваново детство». Однако блекло выступили и иностранцы, сочинившие спектакли «Личность» и «Сердце на моем рукаве» для екатеринбургских «Провинциальных танцев». Их спектакли оказались старомодными по приемам и неоригинальными по языку, будто миссионеры снисходительно образовывали аборигенов по принципу «сгодится и так», и только индивидуальность некоторых артистов высекала живую искру из предсказуемого течения вялой балетмейстерской мысли. При этом самый яркий спектакль екатеринбуржцев — «Свободу статуе!» Анны Щеклеиной и Александра Фролова — эксперты вовсе не номинировали на «Маску», зато в раздел «Хореографы» скопом записали всех авторов современных работ, что, безусловно, девальвирует статус награды.
На этом фоне воронежское «Зеркало» выглядит разумно сконструированным (хотя и не без длиннот), последовательно изложенным (хоть не без лобовых метафор), грамотно поставленным (так, что танцевальные несовершенства артистов практически незаметны) и вдохновенно исполненным спектаклем без претензий на открытие новых горизонтов. Напротив, работа хореографа Павла Глухова отсылает к уже далеким 1990-м, когда «современники» старались рассказывать человеческие истории, избегая как примитивного нарратива, так и бессмысленного копирования малознакомой западной техники. Сейчас, конечно, техника изучена лучше, но и соблазн копирования выше. Тем ценнее стремление Павла Глухова найти собственный язык, причем доступный конкретным артистам, чтобы их пластическая речь выглядела органичной, а не исковерканной неумелым произношением. И хореограф этого добивается: спектакль исполнителям «по ногам», к тому же прекрасно отрепетирован, притом что использует весьма непростые ансамблевые композиции.
Сюжетно это новелла о самопознании: черный кабинет сцены, с колосников свешивается гигантский круг «зеркала», вращающегося на горизонтальных осях.
В прологе герой и присоединившиеся к нему восемь артистов в черных платьях-брюках-рубашках-топах вглядываются в поверхность, затянутую пленкой из фольги и разрезанную вертикально наподобие кошачьего зрачка. Музыка Василия Пешкова, написанная специально для «Зеркала», четко и чутко обслуживает потребности хореографа: нагнетает саспенс, задает ритм, когда нужно — подливает лирики или добавляет мрачности. Эпизоды спектакля — этапы жизни человека или метафоры жизни человечества. Стремительный массовый бег начала (как бы хаотический, со случайными столкновениями, резкими падениями и мгновенным продолжением пути) рифмуется с бегом вспять, размеренным и расчерченным по линиям — доминантой последней трети жизненного спектакля.
Впрочем, хореограф не претендует на лавры мыслителя, чередуя драматические метафоры с комическими и вполне житейскими эпизодами. Забавная сцена с «кентавром» (женский обнаженный торс соединен с мужскими ногами, в объединяющем их «черном теле» идет невидимая гендерная борьба) завершается закулисными «родами» — и нагота выкатившегося на сцену героя не шокирует, а работает на образ: каким же еще быть новорожденному? Остроумно придумана любовная линия: по авансцене парень идет к ждущей его девушке, но дойти ему не суждено — три девицы, одна за другой, а потом и все вместе облепляют-опутывают-стреноживают его цепкими многоярусными объятиями-поддержками. К финалу влюбленные все-таки соединятся в адажио, но исход его неожиданный для танцевального спектакля: после упоения первых поддержек-вращений эмоциональный напор партнера шокирует девушку, и, высвободившись из страстных объятий, она уходит в черную пустоту.
Возможно, «Зеркало» стоило бы подвергнуть редакторской огранке: убрать довольно безвкусный эпизод с куклой-младенцем, шевелящей ручками и ножками.
Не повторять дважды эпизод с зазеркальным двойником, приставляющим к телу солиста свою голову. Не закольцовывать спектакль, завершая его исходной мизансценой. Но это частности, не мешающие признать: в «Зеркало» можно вглядываться, его можно смотреть и даже пересматривать.