ЛДПР омбудсмена не жалует

Фракция ЛДПР первой из думских партий встретилась с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой перед рассмотрением в Госдуме вопроса о ее переназначении. Несмотря на то что у партии есть свой кандидат на эту должность, лидер ЛДПР Владимир Жириновский упрекнул ее только в том, что она «промолчала», когда депутатам не дали встретиться со своим однопартийцем экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом в СИЗО, а затем попросил ее взять на работу кандидата на ее должность от ЛДПР.

Выступление в Думе Татьяны Москальковой с докладом о работе за 2020 год намечено на 22 апреля, в тот же день депутатам предстоит избрать омбудсмена на новый срок. Перед этим госпожа Москалькова встречается с думскими фракциями. Первой прошла встреча с ЛДПР, единственной фракцией, намеренной выдвинуть альтернативную кандидатуру — депутата Константина Сухарева. Напомним, кандидатуру госпожи Москальковой внес 1 апреля президент Владимир Путин.

Основной претензией ЛДПР к работе уполномоченного по правам человека, о которой упомянул лидер партии Владимир Жириновский на встрече 12 апреля, оказалось ее молчание по поводу недопуска в августе прошлого года депутатов и сенаторов ЛДПР к своему однопартийцу экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в СИЗО «Лефортово» из-за отсутствия разрешения следователя. Напомним, он был арестован в июле прошлого года по обвинению в организации двух убийств и освобожден от должности. Парламентарии зашли в СИЗО, но не смогли добиться встречи с обвиняемым, хотя по закону «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» они имеют право на беспрепятственное посещение следственных изоляторов.

Татьяна Москалькова в свое оправдание сказала, что «обращалась к прокурору» по этому поводу, но ничего не добилась, поскольку по закону депутаты могут посещать места лишения свободы, а про беспрепятственную встречу с обвиняемым, подозреваемым, осужденным там ничего не сказано.

Владимир Жириновский назвал эту норму закона отвратительной уловкой и возмутился: «Ни при царе, ни при советской власти, ни при Ельцине такого не было». Омбудсмен заметила, что нужно внести изменения в закон, чтобы не было такой «зацепки для отказа». Также она сообщила, что посещала Сергея Фургала лично.

Чем известна Татьяна Москалькова Читать далее

Напомним, что нынешний кандидат в омбудсмены от ЛДПР, депутат Госдумы Константин Сухарев уже претендовал на этот пост пять лет назад, но снял свою кандидатуру в пользу однопартийца Сергея Калашникова. Конкуренцию Татьяне Москальковой, депутату от «Справедливой России», составлял также коммунист Олег Смолин.

Выборы омбудсмена в Госдуме проходят в два этапа: сначала формируется список кандидатов, в который может быть включен только тот, кто набрал не менее 300 голосов депутатов, а затем этот список выносится на тайное голосование, по итогам которого омбудсменом становится тот, за кого проголосовало простое большинство. В 2016 году депутаты приняли решение проголосовать за трех кандидатов, чтобы все они были включены в список. На втором этапе по итогам тайного голосования госпожа Москалькова была избрана омбудсменом 323 голосами.

В «Единой России» ее поддержку объясняли «традицией», по которой омбудсменом в России становится кандидат от оппозиции.

Напомним, ранее этот пост занимали депутат ГД от «Демвыбора России» Сергей Ковалев, Владимир Лукин от «Яблока» и глава Совета по правам человека Элла Памфилова (по представлению президента). Владимир Жириновский тогда заявил, что «генерал-майор полиции (Татьяна Москалькова.— “Ъ”) в должности уполномоченного по правам человека — это и над полицией издевательство, и над должностью издевательство».

На встрече с ней 12 апреля лидер ЛДПР назвал идиотизмом норму, по которой для внесения кандидатуры в список для голосования необходимо 2/3 голосов депутатов, так как для голосования должно быть несколько кандидатов. Он признал, что госпожа Москалькова будет поддержана большинством депутатов, потому что за нее проголосует «Единая Россия», поэтому призвал ее «взять на работу» Константина Сухарева. Сам кандидат, взяв слово на встрече, предложил создать бесплатную услугу обращения к омбудсмену через МФЦ.

На прощание господин Жириновский все-таки попросил Татьяну Москалькову снять свою кандидатуру 22 апреля в качестве подарка на его день рождения (25 апреля) и назвал ее тщеславной женщиной.

Она же напомнила ему, как они танцевали у стен Кремля в феврале 2017 года после возложения венков у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Анна Леррос