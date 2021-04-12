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Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Спецпроект “Ъ FM”. Выпуск 170

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Куда инвесторам стоит вложить миллион и более рублей? Ситуация на российском рынке акций выглядит напряженно из-за геополитики, падает российский рубль. Подробнее о трендах на финансовом рынке — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.


Олег Богданов: Я предлагаю B2Gold — это канадская компания, очень неплохая. Они просели из-за того, что возникли проблемы с лицензией в Мали, но в целом по показателям выглядят очень хорошо. Капитализация $4,8 млрд, при том что выручка у компании около $1,8-2 млрд. Долгов у компании совершенно нет.

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