Суд вернул в прокуратуру дело о взятках бывшего заместителя мэра Ярославля

Красноперекопский районный суд Ярославля вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении бывшего заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева, сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда. В сообщении отмечается, что дело возвращено для устранения препятствий в его рассмотрении. По данным пресс-службы, бывший заместитель мэра остается под стражей.

«По итогам предварительного слушания постановлением Красноперекопского районного суда города Ярославля от 12 апреля 2021 года уголовное дело по обвинению Рината Бадаева в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом»,— говорится в сообщении пресс-службы облсуда.

Напомним, Рината Бадаева задержали 16 января 2020 года. Во время задержания выяснилось, что он накануне уволился из мэрии. В ходе ночного обыска в его квартире было обнаружено около $5 тыс. и 800 тыс. руб. 17 января суд вынес решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Срок содержания под стражей несколько раз продлевался. Последний раз срок продлили 12 января 2021 года на три месяца.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что в июне 2020 года следственные органы возбудили в отношении Рината Бадаева второе уголовное дело о получении взятки. По версии следствия, в декабре 2019 года он получил от генерального директора строительной организации взятку в размере более 2 млн руб. за помощь в заключении договора на выполнение работ для нужд Ярославля.

Алла Чижова