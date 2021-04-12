Блокчейн «прописали» в России

В России создан первый отечественный блокчейн-оператор. Проект учредили Московская биржа, Ассоциация ФинТех, Национальная система платежных карт (НСПК) и несколько российских банков. Оператор получил название «Система распределенного реестра». Благодаря ему участники рынка смогут разрабатывать инновационные продукты, сервисы с использованием блокчейна, что позволит, к примеру, сократить издержки, сообщила “Ъ FM” генеральный директор Ассоциации ФинТех Татьяна Жаркова.

«По сути своей, это альянс организаций, которые заинтересованы в развитии и применении блокчейна в бизнес-процессах. При этом, конечно, оператор будет работать не только конкретно над задачами участников, но и создавать сервисы для совместного использования на финансовом рынке. Технология обучения позволяет разным участникам рынка безопасно обмениваться информацией друг с другом. Наибольшее преимущество блокчейна заключается в том, что он позволяет общаться разным организациям. Так что участники финансового рынка учредили отдельного оператора, чтобы развивать подобные сервисы на блокчейне сообща.

Оператор будет создавать сервисы для всех участников рынка. Конечно, огромным потенциалом обладают сервисы на финансовом рынке, где очень важна тема безопасности и неизменности данных. На платформе Masterchain уже есть два кейса — это система для выпуска цифровых банковских гарантий и для учета электронных закладных по ипотеке. Оператор в том числе создаст решение для выпуска цифровых финансовых активов, согласно новому закону, который, по сути, формирует новый инвестиционный рынок»,— отмечает Жаркова.

Сейчас российские разработчики пользуются услугами зарубежных операторов, подчеркивает аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский. Однако он сомневается в том, что отечественный аналог будет пользоваться высоким спросом: «Больше шансов, что такие разработки будут продаваться в России. Они хотят создать какую-то отечественную финтех-экосистему. Но наша страна все же для этого слабовата. Львиная доля всех русских проектов реализуется за рубежом не по причине того, что в России отсутствуют какие-то блокчейн-сервисы, на которые они могли бы сесть, а потому что, например, в Сингапуре правовые основы гораздо лучше и удобнее: стартапы не облагаются налогом, характер подачи налоговых деклараций уведомительный.

Пока ты не превышаешь по каким-то оборотам, то в Налоговую ты вообще не обращаешься, тебе верят. Дело не в том, что у нас нет сервисов, а в том, что у нас не разработана государственная политика для разработчиков. Например, Центробанк Сингапура дает гранты, то есть с них не просто не берут налоги, им еще и государство платит, если они создают что-то интересное. Американцы грантов не дают, но в Штатах легко привлечь венчурный капитал. Хотя то, что этот сервис создали, это хорошо.

Но я боюсь, это будет так же, как с браузером “Спутник”, который создали на базе Google — хорошая вещь, но им не пользуются.

Поэтому импортозамещение у нас не закрывает узкие места — бизнес-климат, защиту частной собственности. Почему люди регистрируют свои компании в офшорах? Там их отрейдерить тяжело и лучше защитить интеллектуальную собственность. Есть льготные режимы налогообложения роялти. У нас же нет этих конкурентных преимуществ, об этом просто не думают. Львиная доля русских топовых разработчиков, которые могут собирать команды, не работает в России, но вернуть их обратно можно. Я даже знаю тех, кто об этом мечтает, но это тяжело. Для них стоило бы создать особую экономическую зону. Например, есть остров Русский — почему бы там не сделать “российский Гонконг”».

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В Ассоциации ФинТех уточнили, что оператор будет востребован у компаний, которые разрабатывают продукты на технологии блокчейн конкретно для российского рынка. Как показал опрос Dell Technologies, российский бизнес за последние два года снизил интерес к инвестициям в блокчейн-технологии втрое. Для сравнения: западные компании за это время увеличили вложения в индустрию более чем в полтора раза.

Александр Рассохин