В Екатеринбурге прошел пикет против закона о комплексном развитии территорий

У здания администрации Екатеринбурга прошел пикет против закона о комплексном развитии территорий (КРТ). В нем приняли участие член партии «Яблоко» Дмитрий Калинин и общественник Александр Куделькин. По словам господина Калинина, это первая согласованная массовая акция в городе с начала пандемии коронавирусной инфекции. Проведение пикета согласовало региональное министерство общественной безопасности.

Напомним, в марте законодательное собрание Свердловской области приняло закон о КРТ. Новый закон дает возможность местным властям составлять и утверждать программы по реконструкции и сносу депрессивных кварталов и их застройку новым жильем. Он разработан в связи с утверждением данного механизма на федеральном уровне. После принятия закона правительство Свердловской области может устанавливать порядок реализации решения о КРТ жилой застройки, определять границы такой территории, утверждать адресные программы, на основании которых планируется сносить дома. Кроме того, за региональным правительством закрепляется установление критериев, которым должны соответствовать не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома.

В рамках акции Дмитрий Калинин раздал около 50 листовок, Александр Куделькин стоял с плакатом против закона о КРТ. Акция длилась около часа. По словам господина Калинина, активистам запретили перемещаться и увеличивать численность акции. «Сейчас главная цель дождаться ответа от минстроя на вопрос, будут ли давать равнозначное жилье. В федеральном законе есть норма о том, что должны выдавать такую же жилую площадь, столько же комнат и примерно то же место, как делают в Москве. У нас хотят выдавать только деньги. В связи с тем, что нет ответа на главный вопрос, попробовал провести акцию. Не скрою, это неожиданно, что ее согласовали — год не согласовывали»,— сказал господин Калинин.

Подробнее о комплексном развитии территорий — в материале «Над Уралом нависла несуществующая реновация»

Михаил Мананников