Муфтий Татарстана поздравил мусульман с наступлением месяца Рамазан

«Я поздравляю вас от всей души и искренне радуюсь, что нам с вами снова выпала возможность встретить Рамазан!» — обратился к верующим глава Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана Камиль Самигуллин, сегодня вновь избранный на этот пост на четыре года.

Он назвал месяц Рамазан «великим, священным, долгожданным, лучших из всех и самым любимым». Муфтий отметил, что «Рамазан – это месяц поста» и «это не просто отказ от еды и питья, но и воздержание от всего запретного и нежелательного».

«Пусть постящийся избегает всего непристойного и не ведет себя подобно невеждам! А если кто-нибудь попытается завязать с ним ссору или станет ругать его, пусть дважды скажет такому человеку: «Поистине, я пощусь!»,— напутствовал Камиль Самигуллин, ссылалась на один из хадисов.

Также он призвал верующих к благотворительности и напомнил о соблюдении в мечетях «мер защиты от коронавируса».

Месяц Рамазан продлится до 13 мая, когда мусульмане отметят Ураза-байрам.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"