В России появился флагманский смартфон Vivo X60 Pro

Китайский производитель электроники Vivo начал продажи на российском рынке смартфона X60 Pro. Основной акцент в гаджете сделан на камерах.

Флагман Vivo имеет фронтальную камеру на 32 Мп и основной блок, включающий 48-мегапиксельный модуль Sony IMX598, а также два 13-мегапиксельных — широкоугольный с ночным режимом съемки и портретный с двукратным зумом. Фотокамеры сделаны совместно с известным производителем оптики Zeiss и отличаются 5-осевой системой стабилизации Gimbal 2.0 со смещением оптики и технологией Pixel Shift.

Устройство получило чип Snapdragon 870 от Qualcomm, модем с поддержкой 5G и графический процессор Adreno 650. X60 Pro имеет 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2376х1080 точек), частотой обновления 120 Гц и размещенным под экраном сканером отпечатка пальцев.

Новый смартфон Vivo работает на Android 11 с фирменной оболочкой Funtouch OS 11.1. На российском рынке представлена версия с 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. Аккумулятор на 4200 мА•ч не поддерживает беспроводную зарядку.

Продажи Vivo X60 Pro в России стартовали сегодня, 12 апреля. Смартфон, доступный только в голубом цвете и единственной спецификации, стоит 64,9 тыс. руб.