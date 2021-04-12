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«АвтоВАЗ» начал продажу автомобилей с мультимедиа EnjoY Pro

«АвтоВАЗ» объявил о начала продаж автомобилей с новой мультимедийной системы EnjoY Pro.

Комплекс, разработанный совместно с «Яндексом», имеет 8-дюймовый IPS-тачскрин с разрешением HD. Также мультимедиа поддерживает управление через физические кнопки на центральной консоли, клавиши на руле и голосовые команды. Предусмотрено обновление через интернет с помощью подключаемого модема.

«Система построена на базе современного процессора и работает под управлением модифицированной нами автомобильной версии Android 9. В итоге получилось решение, сопоставимое со смартфонами по многим параметрам, среди которых плавность работы, скорость отклика и быстродействие», — заявил руководитель лаборатории «Яндекс.Авто» Михаил Малахов.

Для Lada EnjoY Pro заявлены 6 динамиков и технология объемного звука Arkamys, которая настроена с учетом особенностей салона каждой из моделей «АвтоВАЗа» с новой мультимедиа. Загрузка операционной системы и приложений начинается уже при разблокировке дверей с брелока ключа автомобиля, а не при запуске двигателя как это происходит обычно.

Новая мультимедийная система доступна для всех вариантов Lada Vesta (от от 856,9 тыс. руб), включая версию Sport, а также для модели Lada XRAY (от 887,9 тыс. руб) и Lada XRAY Cross (от 973,9 тыс. руб).

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