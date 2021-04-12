Нижегородский аэропорт получил 36 млн рублей убытков в 2020 году

Убыток АО «Международный аэропорт Нижний Новгород» (Стригино, входит в холдинг «Аэропорты регионов») по итогам 2020 года составил 36,26 млн руб. против 536 млн руб. прибыли в 2020 году. Как следует из финансовой отчетности предприятия, выручка аэропорта снизилась на 45% до 1 млрд руб. Прибыль от продаж сократилась в 15 раз, до 49,4 млн руб.

Дебиторская задолженность снизилась на 22,3% и составила 114,28 млн руб. Краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась на 40% до 214,72 млн руб.

Как ранее сообщалось, пассажиропоток аэропорта по итогам 2020 года сократился на 48%. Перевозки грузов снизились за год на 28%.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Международный аэропорт Нижний Новгород» зарегистрирован в Нижнем Новгороде с 2003 года. Уставный капитал превышает 310 млн руб. Исполнительный директор — Эдуард Кошенсков.

Анастасия Еремина