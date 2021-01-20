Пассажиропоток аэропорта Стригино снизился на 48% за год

Нижегородский аэропорт Стригино (входит в холдинг «Аэропорты регионов») обслужил более 588,6 тыс. пассажиров в 2020 году, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Пассажиропоток сократился на 48% по сравнению с уровнем 2019 года на фоне пандемии коронавируса COVID-19 и ограничений на международные перелеты.

Внутренними авиалиниями воспользовались 95% пассажиров Стригино – около 530 тыс. человек (-33,2% к уровню 2019 года). Еще 29,4 тыс. пассажиров летали международными рейсами – это в 11 раз меньше, чем в 2019 году.

«Общее падение пассажиропотока сопровождалось увеличением спроса на полеты на российские черноморские курорты, в том числе в зимний период»,— сообщили в пресс-службе аэропорта. Так, в 2020 году в Сочи, Симферополь и Анапу отправились около 70 тыс. пассажиров. Перелеты выполняли авиакомпании «Россия», Red Wings, Nordwind, Икар, «Уральские авиалинии», Smartavia и «ИрАэро». Всего в 2020 году из Стригино рейсы выполнялись по 23 направлениям. Самыми популярными оказались рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар и Самару.

Перевозки грузов по итогам года упали на 28% — было обработано чуть более 658 тонн.

Анастасия Еремина