«Великие гурманы своего времени»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, что предпочитали есть Владимир Набоков, Александр Пушкин, Николай Гоголь, Михаил Булгаков и Иван Крылов.

Сегодня продолжаем о великих гурманах своего времени! Владимир Набоков в детстве любил поедать бабочек. Он употреблял их живыми, ссылаясь на то, что они отдают вкусом миндаля и молодого сыра, Пушкин обожал розовые свекольные блины, а Гоголь мог съесть ведро макарон с пармезаном. Но это все дело вкуса.

Особенно любил русскую кухню Михаил Афанасьевич Булгаков, вот хотя бы взять коротенький отрывок из «Мастера и Мрагариты»: «Через пять минут председатель сидел за столом в своей маленькой столовой. Супруга его принесла из кухни аккуратно нарезанную селедочку, густо посыпанную зеленым луком. Никанор Иванович налил лафетничек, выпил, налил второй, выпил, подхватил на вилку три куска селедки, и в это время позвонили, а Пелагея Антоновна внесла дымящуюся кастрюлю, при одном взгляде на которую сразу можно было догадаться, что в ней, в гуще огненного борща, находится то, чего вкуснее нет в мире, — мозговая кость».

Однако главным обжорой отечественной литературы был баснописец Иван Андреевич Крылов. Он обладал аппетитом, который казался неправдоподобным. По слухам, он легко съедал «три тарелки ухи и два блюда расстегаев, четыре телячьи отбивные, половинку жареной индейки» — это не считая солений, мочений, паштетов и каш. Еще ему приписывают легендарную способность съесть сразу три десятка блинов, сотню устриц и несколько тарелок макарон подряд — и таких воспоминаний великое множество.

Однажды после обеда у императрицы Иван Андреевич жаловался, что августейшая особа пожадничала. По его мнению, суп едва закрывал дно тарелки, а пирожки были настолько малы, что их можно было глотать, как семечки. Все знакомые поэта знали, что тому, кто имел неосторожность пригласить его в гости, кормить Ивана Андреевича придется, по меньшей мере, за пятерых. Иногда хозяева даже заказывали специальные блюда, которыми угощали исключительно Крылова. И это вам не басни про какой-нибудь там кусочек сыра.