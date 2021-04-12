На директора «Открытой России» завели второе дело о деятельности нежелательной организации

Районная прокуратура Санкт-Петербурга возбудила в отношении исполнительного директора «Открытой России» (связана с Михаилом Ходорковским) Андрея Пивоварова второе административное дело по ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории РФ). Поводом для этого послужила доставка защитных масок петербургским врачам в апреле 2020 года. Об этом “Ъ” сообщил пресс-секретарь «Открытой России» Игорь Прилипко.

Напомним, первый протокол по этой статье на господина Пивоварова был составлен после разогнанного полицией московского форума муниципальных депутатов. Второе нарушение по этой статье в течение года может стать поводом для возбуждения уголовного дела.

«Сегодня мне все же вручили постановление о возбуждении дела об административном правонарушении за то, что помогал врачам прошлой весной. Вот прямо так и расписано: когда привозил и что, показания и. о. главврача, который очень расстроился, что кто-то возил средства защиты врачам, пока он этого не делал»,— пояснил “Ъ” Андрей Пивоваров. Он подчеркнул, что с момента поставки медицинских масок прошел год. «В объяснении я отдельно отметил, что считаю данное привлечение пятном на репутации не только прокуратуры Петродворцового района, но и всей правоохранительной системы»,— добавил господин Пивоваров.

В апреле 2020 года, во время первой волны пандемии коронавируса, «Открытая Россия» собирала деньги для закупки средств индивидуальной защиты (СИЗ) петербургским медикам. По их данным, в больницы города доставили сотни медицинских костюмов и масок, а также 10 тыс. горячих обедов. Однако заместитель главврача станции скорой помощи Петродворцового района Сергей Жварницкий пожаловался на доставку СИЗов в полицию.

Подробнее о разгоне форума муниципальных депутатов читайте в публикации “Ъ”.

Елена Рожкова, Кира Дюрягина