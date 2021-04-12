Более половины работ русских художников на арт-рынке назвали фальшивыми

Более 55% работ русских художников на арт-рынке оказываются фальшивыми, заявили в лаборатории Научно-исследовательской независимой экспертизы им. Третьякова (НИНЭ). По ее данным, наиболее часто подделывают работы, созданные в 1960-х годах.
«Среди работ авторов шестидесятников насчитывается более 60% подделок»,— говорится в сообщении НИНЭ (цитата по «РИА Новости»).
По данным НИНЭ, чаще всего подделывают работы следующих художников:
- Владимир Вейсберг — советский художник и теоретик искусства, один из видных мастеров «неофициального искусства»;
- Дмитрий Краснопевцев — русский художник, представитель неофициального искусства;
- Анатолий Зверев — советский художник-авангардист и график;
- Евгений Рухин — русский художник-нонконформист, представитель неофициального искусства.
«Соответствующий рейтинг мы составили по проведению 16-тысячной экспертизы в нашей лаборатории»,— пояснила начальник отдела научных проектов НИНЭ Екатерина Пономаренко. При этом количество запросов на экспертизу предметов искусства за прошедший год увеличилось на 14,5%.
НИНЭ им. Третьякова создана в 2008 году для формирования цивилизованного рынка подлинных произведений искусства, внедрения принципиально нового подхода к исследованию и атрибуции. Основными направлениями деятельности являются работа по установлению авторства, подтверждению подлинности произведений изобразительного искусства (живопись, графика, иконопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство) и выявлению подделок.