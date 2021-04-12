Тамбовские чиновники поучаствуют в праймериз перед выборами в облдуму

Сразу несколько высокопоставленных чиновников Тамбовской области зарегистрировались для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в местную областную думу.

Например, документы на предварительное голосование подали первый заместитель главы администрации Олег Иванов, мэры городов Котовск и Моршанск Алексей Плахотников и Алексей Банников, главы Инжавинского, Мичуринского, Староюрьевского районов Геннадий Селезнев, Галина Шеманаева, Сергей Чиркин.

Впрочем, не все чиновники планируют в скором времени сменить работу. Так, господин Плахотников пояснил “Ъ-Черноземье”, что подал документы, чтобы привлечь внимание к выборам, и отметил, что участвует в подобных процедурах всегда.

Кроме чиновников для участия в предварительном голосовании зарегистрировались депутаты действующего состава тамбовской облдумы, в том числе ее председатель Евгений Матушкин. Также в списке зарегистрированных числится действующий депутат Госдумы от региона Тамара Фролова, которая также подала документы на праймериз по отбору кандидатов в федеральный парламент.

О том, как регионах Черноземья усиливается конкуренция на праймериз «Единой России», читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Сенатор готовит перепланировку в Курске».

Сергей Толмачев