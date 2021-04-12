«Биннофарм Групп» активно обновляет продуктовый портфель. В первом квартале этого года предприятия группы получили семь регистрационных удостоверений на лекарственные препараты в различных формах, три из которых входят в список жизненно важных. Генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов отметил, что в рамках стратегии по обновлению продуктового портфеля в ближайшие пять лет «Биннофарм Групп» выведет на рынок до 150 новых препаратов.

Skoda опубликовала новое изображение обновленного Kodiaq. Кроссовер изменится внешне и будет представлен 13 апреля. Судя по тизеру, обновленный кроссовер получит зауженные фары, рейлинги на крыше и другие боковые зеркала. Изображений салона чешская компания по-прежнему не публикует. Также в секрете держатся технические характеристики новинки.

Ant Group, крупнейшую в Китае компанию сферы финансовых технологий, преобразуют в финансовый холдинг под давлением властей КНР. Народный банк Китая отметил, что за последние несколько месяцев Ant под руководством регуляторов выработала «всесторонний, реальный план устранения недостатков». СМИ еще в январе сообщали, что китайские власти требуют от Ant реорганизовать структуру бизнеса, что сделает ее объектом более жесткого регулирования.