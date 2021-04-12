«Продимекс» начал полевые работы в Воронежской области

Холдинг «Продимекс» приступил к весенним полевым работам в Воронежской области. Уже завершена подкормка многолетних трав. После обследования полей и анализа состояния растений проводится подкормка озимой пшеницы. Состояние озимых в «Продимексе» оценивают как удовлетворительное.

Под яровые зерновые и технические культуры вносятся минеральные удобрения. На юге региона начался сев ярового ячменя (с 31 марта по 6 апреля засеяно около 2 тыс. га). В центральной части Воронежской области стартовала предпосевная культивация.

Значительная часть семян ярового ячменя для хозяйств «Продимекса» была подготовлена на собственном семенном заводе в Таловском районе, рассказала заместитель директора группы «Агрокультура» (компания входит в «Продимекс» и руководит сельхозактивами холдинга в регионе) Екатерина Кузнецова. По ее словам, все семена яровых зерновых уже подготовлены, протравлены и отгружены на склады предприятий.

«Большое внимание уделяется качеству нанесения протравителей на семена. Для оперативной оценки используются мобильные лаборатории, которые позволяют определить полноту протравливания семян и своевременно внести корректировки в настройки протравочных машин. Такую работу важно провести в самом начале протравочных работ во избежание возможных ошибок при настройке и калибровке машин, которые могут привести к неисправимым последствиям»,— подчеркнула Екатерина Кузнецова. По ее словам, сейчас ведутся работы по протравливанию семян сои: для этого используются современные протравочные комплексы, которые проводят обработку с оптимальным качеством нанесения препаратов и минимальным травмированием семян.

Напомним, состояние озимых осенью вызывало значительные опасения из-за засушливых условий перед уходом «в зиму». Проведенные «Продимексом» в феврале диагностические мероприятия показали, что 80% растений находились в хорошем и удовлетворительном состоянии. Однако после сильного похолодания 22-25 февраля в Воронежском федеральном аграрном научном центре имени Докучаева констатировали снижение температуры почвы на бесснежных полях до минус 14 градусов, что негативно сказалось на состоянии ослабленных озимых. Негативно на озимые влияла и ледяная корка, появлявшаяся на полях в центральной и северной части Воронежской области.