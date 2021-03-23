«Продимекс» готов к пересеву озимых в случае их гибели

ГК «Продимекс» проанализировала посевы озимой пшеницы в Воронежской области. Осенью их состояние вызывало значительные опасения из-за засушливых условий перед уходом «в зиму».

Первые в 2021 году диагностические мероприятия, проведенные компанией в феврале, показали, что 80% растений находились в хорошем и удовлетворительном состоянии. Однако после сильного похолодания 22-25 февраля в Воронежском федеральном аграрном научном центре имени Докучаева констатировали снижение температуры почвы на полях с толщиной снега 3-4 см до минус 8 градусов в глубине. «Это не было критичным для растений. Но на бесснежных полях температура в почве упала до минус 14 градусов, что негативно сказалось на состоянии ослабленных озимых»,- отметила заместитель директора группы «Агрокультура» (компания входит в «Продимекс» и руководит сельхозактивами холдинга в регионе) Екатерина Кузнецова. По ее словам, ухудшилось состояние озимых и из-за ледяной корки, образовавшейся на полях в центральной и северной части Воронежской области.

Пока посевы озимых вегетацию пока не начали. Точно проанализировать состояние растений можно будет только после ее возобновления. Пока же специалисты «Продимекса» рассчитывают на сохранение значительных площадей озимых при благоприятной весенней погоде, но не исключают возможности пересева ряда полей.

«В случае гибели посевов озимых планируется производить пересев такими культурами как ячмень, яровая пшеница, соя,- рассказала Екатерина Кузнецова.- Страховые фонды семян имеются. При необходимости семян будет достаточно для пересева более 40% площадей озимой пшеницы».

Напомним, прошлой зимой в «Продимексе» не выявляли падения температуры почвы на глубине ниже минус 8-9 градусов. Такие условия являются благоприятными для растений. А осенью 2020-го в компании из-за засухи констатировали значительно худшее состояние озимых, чем в конце 2019-го.

Степень летней и осенней засухи в Воронежской области в конце 2020 года демонстрирует тот факт, что в нынешнем году впервые в истории наблюдений полностью пересох Докучаевский колодец для измерения уровня грунтовых вод. Еще 30 октября 90% посевных площадей озимых в Воронежской области находились в неудовлетворительном состоянии. На 16 марта 2021 года в регионе в хорошем и удовлетворительном состоянии были лишь 42% посевов.