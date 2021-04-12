«Ситимобил» запустит каршеринг в Екатеринбурге, добавив в свое приложение аренду автомобилей из сервиса YouDrive, который был переименован в «Ситидрайв», сообщили в пресс-службе компании. В данный момент каршеринг «Ситимобил» уже доступен в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В скором времени через приложение «Ситимобил» можно будет заказывать такси, арендовать автомобили и брать в аренду самокаты URent.

Управляющие «Ситимобилом» и «Ситидрайвом» компании входят в совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group. «Ситимобил» — сервис городской мобильности, который объединяет различные способы передвижения – такси, электросамокаты, каршеринг, а также услуги доставки. Работает более чем в 70 городах России.