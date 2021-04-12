В Оренбурге открылся обновленный музей-квартира Юрия и Валентины Гагариных

Фото: Правительство Оренбургской области

Открытие обновленного музея-квартиры Юрия и Валентины Гагариных состоялось в Оренбурге в понедельник. Церемония прошла с участием губернатора региона Дениса Паслера. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

«Квартира на ул. Чичерина, где жили супруги Гагарины, открыта после двухлетней реконструкции»,– говорится в сообщении.

В частности, на первом этаже музея-квартиры с помощью системы виртуальной реальности гостям предлагается исследовать Международную космическую станцию. На втором этаже восстановлена обстановка чкаловской коммунальной квартиры и комнат, в которых жил первый космонавт.

Экспозиции музея-квартиры начнут работать со вторника. В первый месяц работы групповые и индивидуальные посещения проводятся только по предварительной записи.

На прошлой неделе в Оренбургской области открылся музей известного российского политика 1990 годов Виктора Черномырдина (1938 – 2010). Учреждение заработало на малой родине политика, в селе Черный Отрог.

Георгий Портнов

Георгий Портнов