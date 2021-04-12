Испанский чемпионат соображает на троих

30-й тур чемпионата Испании по футболу еще больше обострил ситуацию в группе лидеров. После того как «Реал» обыграл «Барселону», а «Атлетико», хотя и вернул себе лидерство, но потерял очки, сыграв вничью с «Бетисом», три ведущих клуба разделяют лишь два балла.
Испанский футбольный чемпионат продолжает привлекать к себе внимание градусом конкуренции в борьбе за золото. По итогам 30-го тура этот градус повысился. После того как «Реал» дома победил «Барселону», лидер «Атлетико» мог немного увеличить отрыв от ближайшего преследователя, однако этого не произошло. В выездном матче против «Бетиса», идущего на шестом месте, мадридский клуб смог добиться лишь ничьей — 1:1.
Этот матч начался для «Атлетико» очень удачно. Уже на пятой минуте Янник Феррейра-Карраско с линии штрафной отправил мяч в ворота «Бетиса», оставшиеся пустыми после того, как нападение гостей переиграло всю оборону и вратаря хозяев. Вот только удержать преимущество мадридцам не удалось. Ровно четверть часа спустя «Бетис» провел ответную голевую атаку, завершившуюся эффектным ударом Кристиана Тельо.
Неудивительно, что после игры главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отказался давать какой-либо прогноз на исход борьбы за титул. «Я не люблю ложь, мы идем от игры к игре, и сейчас я не собираюсь ничего менять»,— отметил аргентинский специалист, чей клуб еще после 21-го тура опережал ближайшего преследователя на 11 очков, но в последних девяти матчах добился лишь трех побед при двух поражениях и четырех ничьих.
По идее центральным матчем финишного отрезка будет встреча 35-го тура между «Барселоной» и «Атлетико». Однако если нынешний лидер будет продолжать терять очки с прежним постоянством, к тому времени он наверняка потеряет первое место, даже несмотря на то, что три из ближайших четырех матчей ему предстоит провести против команд из подвала турнирной таблицы.