Испанский чемпионат соображает на троих

30-й тур чемпионата Испании по футболу еще больше обострил ситуацию в группе лидеров. После того как «Реал» обыграл «Барселону», а «Атлетико», хотя и вернул себе лидерство, но потерял очки, сыграв вничью с «Бетисом», три ведущих клуба разделяют лишь два балла.

Испанский футбольный чемпионат продолжает привлекать к себе внимание градусом конкуренции в борьбе за золото. По итогам 30-го тура этот градус повысился. После того как «Реал» дома победил «Барселону», лидер «Атлетико» мог немного увеличить отрыв от ближайшего преследователя, однако этого не произошло. В выездном матче против «Бетиса», идущего на шестом месте, мадридский клуб смог добиться лишь ничьей — 1:1.

Этот матч начался для «Атлетико» очень удачно. Уже на пятой минуте Янник Феррейра-Карраско с линии штрафной отправил мяч в ворота «Бетиса», оставшиеся пустыми после того, как нападение гостей переиграло всю оборону и вратаря хозяев. Вот только удержать преимущество мадридцам не удалось. Ровно четверть часа спустя «Бетис» провел ответную голевую атаку, завершившуюся эффектным ударом Кристиана Тельо.

И это был последний гол в этом матче, который вернул «Атлетико» на первое место с 67 очками, но обеспечил ему лишь минимальный отрыв от «Реала» (66 очков) и двухочковое преимущество над «Барселоной» (65).

Неудивительно, что после игры главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отказался давать какой-либо прогноз на исход борьбы за титул. «Я не люблю ложь, мы идем от игры к игре, и сейчас я не собираюсь ничего менять»,— отметил аргентинский специалист, чей клуб еще после 21-го тура опережал ближайшего преследователя на 11 очков, но в последних девяти матчах добился лишь трех побед при двух поражениях и четырех ничьих.

По идее центральным матчем финишного отрезка будет встреча 35-го тура между «Барселоной» и «Атлетико». Однако если нынешний лидер будет продолжать терять очки с прежним постоянством, к тому времени он наверняка потеряет первое место, даже несмотря на то, что три из ближайших четырех матчей ему предстоит провести против команд из подвала турнирной таблицы.

Евгений Федяков