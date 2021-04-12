Пожарный погиб при тушении «Невской мануфактуры»

При тушении пожара на территории Невской мануфактуры погиб пожарный. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Ранее СМИ писали о пропавшем без вести при тушении пожарном и двух тяжело пострадавших огнеборцах. Они госпитализированы.

Для тушения горящего производственного здания планируется задействовать вертолет. В шестиэтажном здании площадью 5,2 тыс. кв. м горят четыре этажа по всей площади, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий.

Напомним, что данные о пожаре на территории промзоны поступили около 12:30 по мск. 40 человек из здания эвакуировали.