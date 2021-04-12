Автопарк одного из ведущих селекционных центров в мире под защитой «АльфаСтрахование» Краснодарский филиал АО «АльфаСтрахование» защитил автопарк ФГБНУ «Национальный центр зерна им. П. П. Лукьяненко» по договорам ОСАГО

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Национальный центра зерна имени Павла Пантелеймоновича Лукьяненко» – один из ведущих селекционных центров в мире. Центр создает новые сорта и гибриды зерновых и зернобобовых культур, конопли и трав, совершенствует методы их селекции и семеноводства. В Центре функционируют 9 научных, 7 производственных и 5 обслуживающих подразделений, Северо-Кубанская сельскохозяйственная опытная станция и три научно-производственных хозяйства.

«АльфаСтрахование» застраховала 195 транспортных средств, в том числе опрыскиватели, комбайны, тракторы, погрузчики, самосвалы, экскаваторы, легковые и грузовые автомобили

«Национальный центр зерна» – одно из старейших и крупнейших предприятий Краснодара. Достижения и качественная работа Центра напрямую связана с уровнем жизни людей региона, для качественной и безопасной работы такого объекта особенно важно иметь надежно защищенный автопарк. Опыт «АльфаСтрахование» гарантирует клиентам качественную защиту и своевременные выплаты», – говорит Ильяз Ахунжанов, директор Краснодарского филиала «АльфаСтрахование».