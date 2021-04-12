Автопарк одного из ведущих селекционных центров в мире под защитой «АльфаСтрахование»

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Национальный центра зерна имени Павла Пантелеймоновича Лукьяненко» – один из ведущих селекционных центров в мире. Центр создает новые сорта и гибриды зерновых и зернобобовых культур, конопли и трав, совершенствует методы их селекции и семеноводства. В Центре функционируют 9 научных, 7 производственных и 5 обслуживающих подразделений, Северо-Кубанская сельскохозяйственная опытная станция и три научно-производственных хозяйства.
«Национальный центр зерна» – одно из старейших и крупнейших предприятий Краснодара. Достижения и качественная работа Центра напрямую связана с уровнем жизни людей региона, для качественной и безопасной работы такого объекта особенно важно иметь надежно защищенный автопарк. Опыт «АльфаСтрахование» гарантирует клиентам качественную защиту и своевременные выплаты», – говорит Ильяз Ахунжанов, директор Краснодарского филиала «АльфаСтрахование».