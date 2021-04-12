Прибыль АО «Удмуртавтодор» за 2020 год составила 265 тысяч рублей

АО «Удмуртавтодор» завершило 2020 год с чистой прибылью в 265 тыс. руб. Это на 9 тыс. руб. меньше, чем в 2019 году, говорится в отчете, опубликованном в системе «Спарк».

Выручка предприятия за год выросла с 2,69 млрд руб. до 3,95 млрд руб. При этом кредиторская задолженность увеличилась с 1,47 млрд руб. до 1,96 млрд руб., дебиторская — сократилась с 288,68 млн руб. до 168,01 млн руб.

Напомним, что ранее в Удмуртии объявили тендер на определение рыночной стоимости 3,18 млн обыкновенных акций АО «Удмуртавтодор». Минимальная цена контракта составляет 500 тыс. руб. Позже в госсовете Удмуртии одобрили приватизацию «Удмуртавтодора». Поскольку «Удмуртавтодор» и ДП «Ижевское» объединены, речь идет о приватизации обоих.