Стелу «Город трудовой доблести» установят вместо знака «Нижний Новгород»

На месте знаков «Нижний Новгород» и «Нижегородский район», которые снесли на Благовещенской площади, установят стелу «Город трудовой доблести». Об этом “Ъ-Приволжье” сообщили в администрации города.

В мэрии пояснили, что место для установки памятного знака выбрали в ходе голосования жителей – за Благовещенскую площадь проголосовали 22,9 тыс. участников опроса. Макет стелы выбирали на общероссийском голосовании.

Как ранее сообщалось, Нижнему Новгороду присвоили звание «Город трудовой доблести» 2 июля 2020 года. Такое звание присвоили 20 российским городам. В каждом из них установят стелу.

Анастасия Еремина