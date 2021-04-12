Российские теннисисты сыграют в Кубке Дэвиса как «команда ФТР»

В розыгрыше Кубка Дэвиса нынешнего года Россия будет представлена не сборной страны, а «командой ФТР» (Федерация тенниса России). Это следует из сегодняшнего пресс-релиза Международной федерации тенниса (ITF), касающегося проведения турнира. Таким образом, ITF исполнила декабрьское решение Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать на крупнейших международных соревнованиях под национальным флагом.

«Взаимодействие ФТР с ITF по поводу исполнения решения CAS происходит спокойно, в рабочем режиме,— сказал “Ъ” член совета директоров ITF, вице-президент Федерации тенниса России (ITF) Алексей Селиваненко.— В перечень соревнований, к которым в теннисе должно применяться решение CAS, входят четыре турнира: Кубок Дэвиса, Кубок Билли Джин Кинг (бывший Кубок федерации.— “Ъ”), имеющие статус командных чемпионатов мира по теннису, а также кубок мира по пляжному теннису и командный кубок мира среди теннисистов-колясочников. На личных соревнованиях, в том числе турнирах Большого шлема, российские теннисисты по-прежнему выступают под национальным флагом, так что ничего неожиданного тут нет».

В нынешнем году решающую часть Кубка Дэвиса, Davis Cup Finals, решено провести в ноябре в трех городах. Кроме Мадрида (именно там на предварительном этапе россияне сыграют с испанцами и эквадорцами) турнир примут австрийский Инсбрук и итальянский Турин, где кроме матчей групповых турниров состоится по одному четвертьфиналу.

Подробнее о решении спортивного арбитража — в публикации “Ъ” «CAS уполномочил допустить».

Евгений Федяков